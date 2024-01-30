TÜRK-İŞ Araştırmasına Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) aralık ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırı 49 bin 19 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 19 bin 630 liraya ulaştı.

TÜRK-İŞ, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını bugün açıkladı. Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 15 bin 48 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı da 49 bin 19 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19 bin 630 liraya ulaştı.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibarıyla değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde ocak ayında harcama gruplarındaki değişimlere ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda yeni açıklanan çiğ süt fiyatları henüz raflara yansıtılmadığı için, geçen ay tespit edilen fiyat seviyeleri yerini korudu. Fakat bazı marketlerde fiyat ayarlaması yapıldığı da gözlemlendi.

ET VE BALIK FİYATINDA ARTIŞ

Et fiyatlarında -geçen ay olduğu gibi- bu ay da artış görüldü. Bu grupta en yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlendi. Ortalama balık fiyatlarında 32 TL'lik bir artış görüldü. En fazla tüketilen hamsinin kilogram fiyatı 120 TL'ye kadar yükseldi. Hesaplamada her zaman olduğu gibi yaygın satılan balıklar esas alınmıştır.

TAVUK FİYATLARI OCAK AYINDA 5 LİRA ARTTI

Yumurta fiyatları yıl sonu fiyat ayarlamaları nedeniyle 0,20 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Tavuk fiyatları ise geçen aya göre 5 TL artış göstererek ortalama kg fiyatı 77 TL'den marketlerde yer aldı.

YEŞİL MERCİMEK 86 LİRA OLDU

Kuru baklagiller grubunda bir miktar fiyat artışı görüldü. Bu grupta en yüksek artış yeşil mercimekte gerçekleşti. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı ortalama 86 TL'den, marketlerdeki raflarda yer aldı.

FİYATI AYNI KALAN TEK ÜRÜN PATATES

Bu ay mevsim şartlarının nispeten olumlu ilerlemesi nedeniyle ortalama sebze fiyatlarında kısmi bir artış gözlemlendi. Lahana, ıspanak, pırasa, brokoli ve kereviz gibi kış mevsiminde ağırlıklı tercih edilen sebzelerin kilogram fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında bir artış olduğu tespit edildi. Taze meyve sebze grubunda fiyatı aynı kalan tek ürün patates olarak tespit edildi.

Meyve tezgahlarında sadece elmanın fiyatında bir miktar düşüş gözlemlendi. Bu ay kalan diğer meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL'lik bir artış hesaplandı. Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dahil değil) kg fiyatı 34,34 TL, ortalama meyve kg fiyatı 34,25 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 25'i sebze ve 10'u meyve olmak üzere toplam 35 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 32,53 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada 'Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı'na dahil edilmektedir).

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK SADECE EKMEK FİYATINDA 105 TL'LİK ARTIŞ MEYDANA GELDİ.

Bu ay ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Böylece 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek fiyatında 105 TL'lik artış meydana geldi. Tahıllar grubunda bu ayda sınırlı seviyede artış yaşandı. Marketlerde ürün çeşitliliğinde azalma tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI EN YÜKSEK ARTIŞA SAHİP ÜRÜN OLDU

Geçen ay fiyatı bir önceki aya göre sabit kalan zeytinyağı bu ay litre fiyatında ortalama 30 TL'lik artışla bu grubun en yüksek artışa sahip ürünü olarak belirlendi. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 330 TL'den satılmaktadır. Aynı şekilde zeytin fiyatlarında görülen 17 TL'lik artış ile siyah zeytin ortalama 225 TL, yeşil zeytin ortalama 190 TL'den market raflarında yer almaktadır.

Yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği) kilogram fiyatında %8 oranında artışla ortalama 339 TL'den satılmaktadır."