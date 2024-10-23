Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile IndiGo arasında uçak bakım anlaşması

Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile THY Teknik AŞ, IndiGo'nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını hem İstanbul Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek.

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IndiGo'nun Bakım Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise THY Teknik AŞ ile olan iş birlikleri aracılığıyla en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.