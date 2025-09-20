Türk Hava Yolları'nın 2033 Hedefi: 813 Uçaklık Filoya Ulaşmak
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2033 yılına kadar 813 uçaklık filoya ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Ekşi, Türk Hava Yolları'nın dünya çapında ilk 5 havayolu arasında yer alacağına inandığını belirtti.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini hatırlattı.
Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "THY hedeflerine adım adım yürüyor. 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini 2022 yılında koymuştuk. Ülke gururumuz THY, inşallah 2033 yılında dünyanın ilk 5 havayolundan biri olacak. Türk milleti olarak gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel