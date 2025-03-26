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Türk Hava Kuvvetleri Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda Görev Aldı

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen Red Flag-2025/2 tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri'nin 5 adet F-16C/D uçağı ve 71 personelle katıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçağıyla ve 71 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Nellis Hava Üssü'nde gerçekleştirilen Red Flag-2025/2 Tatbikatı'nda, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 132'nci Filo Komutanlığına ait 5 adet F-16C/D uçak ve 71 personel ile görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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