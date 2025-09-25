Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 4. Şurası Taşkent'te Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar 4. Şurası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Başsavcısı Nimetullah Yoldaşev'in ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen toplantıya Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Kazakistan Başsavcısı Berik Asylov, Kırgızistan Başsavcısı Maksat Asanaliev ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yoldaşev, teşkilata üye ülkelerin ortak dil, din ve tarihe sahip olduğunu kaydederek, TDT'nin bölgesel istikrar ve kalkınmada da önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

160 milyonluk bir nüfusa sahip teşkilat üyesi ülkelerin siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, kültürel ve hukuki alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yoldaşev, bu toplantıda üye ülkeler arasında yasama ve hukuk alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alınacağına inandığını aktardı.

Daha sonra Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in toplantı katılımcılarına yolladığı mesajı okudu.

Mirziyoyev mesajında, toplantının ülkelerin istikrarlı kalkınmasını sağlamada küresel ve bölgesel güvenliğe yönelik artan tehditler ve yeni risklerin ortaya çıktığı karmaşık bir uluslararası ortamda gerçekleşmekte olduğuna dikkati çekerek, bu zorlu ortamda hukuk alanındaki işbirliğini genişletmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve ortak çabaları yoğunlaştırmanın önemli olduğunu belirtti.

Günümüzün koşullarında terör, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç ve siber suçla mücadelenin uluslararası toplum için öncelik olmaya devam ettiğini ve sınır ötesi hale geldiğini kaydeden Mirziyoyev, bu bağlamda, Türk devletleri savcılık kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, deneyim paylaşımının arttırılması ve mesleki işbirliği için etkili mekanizmaların oluşturulmasının büyük önem taşıdığın vurguladı.

Türkiye'nin tecrübeleri aktarıldı

Toplantıda konuşan Şentürk de her sene düzenledikleri bu toplantıların, üye ülkeler başsavcıları arasındaki hukuki işbirliği ve karşılıklı diyalogu pekiştirdiğini, karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, savcılık makamlarının faaliyetlerinde modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması ve dijital adli bilişimin geliştirilmesi konusundaki Türkiye'nin deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Şentürk, Türkiye'de bu vizyon doğrultusunda geliştirilmiş en önemli uygulamalardan olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve UYAP'ın önemli modüllerinden olan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile tutuklu ve hükümlülerin fiziki nakline gerek kalmaksızın duruşmalara katılımını mümkün kılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) hakkında bilgi verdi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanımının savcılık makamlarının iş yükünü hafifletmekle birlikte adaletin hızlı, şeffaf ve etkin bir şekilde tecelli etmesini sağlayacağını ifade eden Şentürk, bu süreçte karşılaştıkları teknolojik altyapının maliyeti, personelin yeni sistemlere uyumu, sürekli değişen mevzuat ihtiyaçları ve siber güvenlik tehditleri gibi zorlukları aşmanın yolunun tecrübe paylaşımı, ortak standartların belirlenmesi ve bölgesel eğitim programlarının artırılması olduğunu ve TDT'nin bu anlamda kendileri için önemli bir platform olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantının ardından katılımcılar, TDT Başsavcılar 4. Şurası Sonuç Bildirgesi'ni imzaladı.