Türk devletleri arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

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(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, elektronik ticaretin geliştirilmesini, sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını, tüketicilerin ve kişisel verilerin korunmasını amaçlıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında 6 Kasım 2024'te Bişkek'te imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmayla, taraf ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin elektronik ticaret yoluyla güçlendirilmesi ve dijital ekonomi alanındaki iş birliğinin genişletilmesi hedefleniyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital ekonomiye katılımının desteklenmesi ve tüketici güveninin artırılması da anlaşmanın amaçları arasında bulunuyor.

TİCARET İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BELGE KULLANIMI

Anlaşma kapsamında, ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmesi için çalışılacak. Hukuki gereklilikler ve ticaret idaresinin etkinliğine ilişkin istisnalar dışında, elektronik belgeler kağıt belgelerin yasal eşdeğeri olarak kabul edilecek.

İthalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin belge ve verilerin ilgili makamlara tek noktadan sunulabilmesi için "tek pencere" sistemi oluşturulacak veya mevcut sistem sürdürülecek. Ülkelerin bu sistemleri arasında güvenli veri paylaşımının geliştirilmesi için çaba gösterilecek.

Elektronik fatura sistemlerinin sınır ötesinde birbiriyle uyumlu çalışmasının ve işletmelerin elektronik faturaya geçişinin desteklenmesi de öngörülüyor. Hızlı sevkiyatlarda gümrük işlemlerinin öngörülebilir, tutarlı ve şeffaf biçimde yürütülmesi sağlanacak.

SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK ÖDEMELERDE İŞ BİRLİĞİ

Taraflar, ulusal mevzuatlarına göre pazara giriş izni verilen elektronik ticaret işlemleriyle ilgili transfer ve ödemelerin ülkelerine serbestçe ve gecikmeden giriş ve çıkışına izin verecek. Vergi ve gümrük yükümlülükleri, suçla mücadele, yargı kararlarının uygulanması ve mali düzenlemeler gibi alanlara ilişkin istisnalar korunacak.

Ödeme altyapılarının birbiriyle uyumlu çalışması ve güvenli sınır ötesi elektronik ödemelerin geliştirilmesi desteklenecek. Elektronik imza ve sertifikasyon hizmetlerinde, ulusal mevzuata uygun olarak tanıma ve akreditasyon işlemlerinin kolaylaştırılması için çaba gösterilecek.

TÜKETİCİLER VE KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK

Taraf ülkeler, tüketicilerin elektronik ticaretteki haklarına, diğer ticaret biçimlerinde sağlanandan daha düşük olmayan bir koruma sağlayacak. Yanıltıcı reklamlar, ürün ve hizmetler hakkında yanlış beyanlar, faturalandırıldığı halde teslim edilmeyen mallar veya sunulmayan hizmetler ile tüketicinin izni olmadan hesabından ücret alınması gibi uygulamalara karşı düzenlemeler yapılacak veya mevcut düzenlemeler sürdürülecek.

İstenmeyen ticari elektronik iletilerin azaltılması, alıcıların bu iletileri engelleyebilmesi veya ulusal mevzuat doğrultusunda alıcı rızasının aranması yönünde önlemler alınacak.

Sınır ötesine aktarılan veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin korunması için ulusal yasal çerçeve oluşturulacak veya mevcut çerçeve sürdürülecek. Kişilerin veri koruma hakları ihlal edildiğinde başvurabilecekleri yollar ve işletmelerin yükümlülükleri hakkında bilgi yayımlanacak.

KOBİ'LERİN DİJİTAL TİCARETE KATILIMI DESTEKLENECEK

KOBİ'lerin uluslararası tedarikçiler, alıcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla bağlantı kurabileceği çevrim içi platformlara katılımının teşvik edilmesi için çalışılacak. İşletmelerin dijital araçlardan yararlanması, pazara erişiminin geliştirilmesi ve elektronik ticarete uyum sağlaması amacıyla bilgi ve deneyim paylaşılacak.

Finansal teknolojiler, siber güvenlik ve dijital pazarlarda rekabet politikaları da iş birliği alanları arasında yer alıyor. Anlaşmada, elektronik ağlara yönelik kötü niyetli izinsiz girişlerin ve zararlı yazılımların yayılmasının tespiti ve azaltılması için mevcut iş birliği mekanizmalarının kullanılmasının önemi vurgulanıyor.

UYGULAMA ORTAK KOMİTEYLE TAKİP EDİLECEK

Anlaşmanın uygulanması için taraf ülkelerin ilgili bakanlık ve kurumlarının temsilcilerinden oluşan Ortak Komite kurulacak. Komite, uygulamaya ilişkin konuları ve değişiklik önerilerini değerlendirecek, elektronik ticaret ortaklığını geliştirecek çalışmalar yürütecek.

Anlaşma, tarafların gerekli iç hukuk işlemlerini tamamladıklarına ilişkin son yazılı bildirimin Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası tarafından alınmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA