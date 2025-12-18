Haberler

"Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

'Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi' Antalya'da düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 'Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi'nde, sektör paydaşları turizm mezunlarının istihdam edilmesi ve personel eğitimi konularını ele aldı. TURMEFED Başkanı Erdem Daşçı, mezunların iş güvencesi olmadığı için sektör dışına kaydığını ifade etti.

Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından Antalya'da düzenlenen "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi"nde sektör paydaşları istihdamı değerlendirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, turizm mezunlarının sektöre katılımı, personelin eğitimi, istihdamın 12 aya yayılması konuları ele alındı.

TURMEFED Başkanı Erdem Daşçı, AA muhabirine, turizm sektörünün, yaşanan insan kaynağı sorunu nedeniyle başka ülkelerden personel istihdam etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'de turizm bölümü olan üniversite ve liselerin bulunduğunu, buradan mezun olanların sektöre dahil edilmesi gerektiğini belirten Daşçı, "Her yıl 20 bin civarında insan mezun oluyor. Ama iş güvencesi olmadığı için yüzde 70'i farklı sektörlere kayıyor. Maksimum yüzde 30'unu sektöre kazandırabiliyoruz. Yüzde 70'inin de bu alana çekilmesi gerekiyor." dedi.

Zirveye tüm paydaşların katıldığını dile getiren Daşçı, sektörü ve öğrencileri ilgilendiren çok önemli konuların değerlendirileceği zirveyi, sektörün geleceği açısından önemsediklerini kaydetti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da her platformda sektördeki istihdam konusuna dikkati çektiklerini söyledi.

Personelin kış döneminde de işsiz kalmaması yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Saatçioğlu, "Türkiye'de önemli ölçüde turizm meslek yüksekokulları, liseleri var. Bizim bir şekilde mezunları mesleğe bağlamamız gerekiyor. POYD olarak da üniversitelere gidiyoruz, rol model oluyoruz ve onları sektöre katılmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Zirvede, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, POYD Başkanı Saatçioğlu ile sektör paydaşları, çeşitli oturumlarda sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
title