Üye Girişi
Haberler

Turhal'da yağış nedeniyle otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Turhal- Amasya Karayolu Çengel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin Tekin yönetimindeki 72 ED 511 plakalı otomobil, yağıy nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak alan üzerinde devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Şirin Tekin, Nurten Tekin, Mehmet Resul Tekin, Fatma Tekin ve Nimet Tekin ilk müdahalelerinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şirin Amasya Acil Durum Hava Durumu Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title