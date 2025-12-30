Manisa'da fabrikadan hırsızlığa karışan 5 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrika idari binasındaki kasaları keserek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Ekim'de Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yönetim ofisindeki hırsızlığa ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, atık su kanalını kullanarak binaya giren yüzleri maskeli 4 şüphelinin yönetim ofisinde özel bölümde gizli çelik kasayı bulup, keserek içindeki paraları aldıkları ve ardından ara yolları kullanarak kentten ayrıldıkları belirlendi.

Olay tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 aracı inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldiklerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 7 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) ile Z.S. (27) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın diğer şüphelileri D.Ç. (27) ve M.K'nin (24) ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

Bu iki şüpheli de SEGBİS yöntemiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.