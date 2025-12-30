Haberler

Manisa'da fabrikadan hırsızlığa karışan 5 zanlı tutuklandı

Manisa'da fabrikadan hırsızlığa karışan 5 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrika idari binasındaki kasaları keserek hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı. Olayın ardından, güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrika idari binasındaki kasaları keserek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Ekim'de Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yönetim ofisindeki hırsızlığa ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, atık su kanalını kullanarak binaya giren yüzleri maskeli 4 şüphelinin yönetim ofisinde özel bölümde gizli çelik kasayı bulup, keserek içindeki paraları aldıkları ve ardından ara yolları kullanarak kentten ayrıldıkları belirlendi.

Olay tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 aracı inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldiklerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 7 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) ile Z.S. (27) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın diğer şüphelileri D.Ç. (27) ve M.K'nin (24) ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

Bu iki şüpheli de SEGBİS yöntemiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Çok büyük özür diliyorum

Adliyeye getirilmişti! İşte Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak