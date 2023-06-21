Turgutlu Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylerin Ulaşımını Sağlayacak

Turgutlu Belediyesi'nin paydaşı olduğu "Yeni Hayatlar" projesi kapsamında protokol imzalandı. Manisa'da bir ilk olan proje kapsamında Turgutlu Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne ulaşımlarını sağlayacak.

Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Turgutlu Belediyesi'nin proje paydaşı olduğu "Yeni Hayatlar" projesi kapsamında iş birliği çerçeve protokolü imzalandı. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın makamında imzalanan protokole göre, Turgutlu Belediyesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne gelen özel gereksinimli vatandaşların merkez ve evleri arasında transfer hizmetlerini sağlayacak.

Yeni Hayatlar projesinin paydaşlarıyla makamında bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları kaydetti:

"Turgutlu Belediyesi olarak ilklerin belediyesi olmaya devam ediyoruz. Öncelikle Türk Kızılay ile yaptığımız bir protokolle Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi kurulmuştu. Ayrıca kurduğumuz Çocuk Kültür Sanat Merkezi ile Türkiye genelinde bir ilke imza attık. 3-5 yaş arasındaki 150 çocuğumuza ücretsiz kreş eğitimi, kurslar veriyoruz ve yemeklerini karşılıyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilkti. Devlet Hastanesinde görevli, sevgili hemşiremiz Saadet Pekuslu Sanar'ın yazmış olduğu bu proje çok anlamlı. Bizler de transferin sağlanması noktasında bu projenin ortağı olduk. Böyle anlamlı hizmetler yapmak, sosyal projelerde yer almak bizleri gururlandırıyor. İnşallah bundan sonraki sosyal projelere de sosyal belediyeciliğin gereği olarak destek vermeye devam edeceğiz."

Yeni Hayatlar projesinin koordinatörü Saadet Pekuslu Sanar, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projenin konusu; Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastaların transferleri ve aynı zamanda eğitimleri sağlanarak rehabilite edilmeleri. Proje kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde bulunan hastaların Sayın Belediye Başkanı'mız Çetin Akın'ın desteklediği projeyle evlerinden taşınarak merkeze alınmaları sağlanacak. Bu anlamda hastalar için büyük bir problem, sorun olan transfer hizmeti de sağlanmış olacak. 'Yeni Hayatlar' projesi, Manisa'da ilk olması özelliğiyle ayrı bir önem taşımakta. Belediye Başkanı'mıza, ekibine ve proje ortaklarına teşekkür ediyorum."

Turgutlu Sağlık Hizmetlerini Yaptırma Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Cengiz Çıkıkçı, şunları dile getirdi:

"Turgutlu için yapılacak her şeyde elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz. Bu projeyi koordinatör pozisyonunda yürüten Saadet hemşirenin büyük emeği var. İkinci büyük emek Turgutlu Belediyesi'nindir. Dernek olarak bu projede sadece paydaş olduk ama elini taşın altına koyan Turgutlu Belediyesidir. Bu tür projelerin çoğalarak devam etmesini diliyorum."

Yeni Hayatlar Projesi İş Birliği Çerçeve Protokolü'nün imza töreninde açıklama yapan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ise "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'miz özellikle engelli vatandaşlarımızın hizmeti için çalışıyor. Tabi vatandaşlarımızın taşınması bir problem teşkil ediyordu. Bu konuda kurumların iş birliği gerekti. Turgutlu Belediye Başkanımız, başkanlarımız iş birliğine gittiler. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldığından beri ailelerimiz ve vatandaşlarımız için çok faydalı hizmetler yaptılar. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için de iş birliği yapılması hayırlı ve çok güzel oldu. Belediye Başkanı'mıza, Başhekimimize, bu iş için gayret gösteren hemşiremize ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.