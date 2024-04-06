Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TÜRGEV Başkanı: Gençlere özgün yanlarını keşfedecekleri imkanlar sunuyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, "Gençlerimize hem kendilerini geliştirecekleri imkanları sunmak hem yaratılışlarından gelen özgün yanlarını keşfeden, öz güvenli fertler olmalarını sağlamak hem de onlara kendi yaşıtları ile ortak deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar yani muhitler oluşturmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel TÜRGEV İftar Programı'nda konuşan Altun, TÜRGEV'in genç kızların eğitimine destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla 1996'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde kurulduğunu belirtti.

Altun, o dönemde üniversite çağına gelmiş genç kızların pek çoğunun iyi bir üniversite kazanmış olsalar bile güvenli barınma imkanlarına ulaşamadıkları için gelecek hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İBB başkanı seçilir seçilmez bu yakıcı sorunu gündemine aldığını ve nihayetinde, 1996'da o günkü adı İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı olan vakfın kurulmuş olduğunu kaydetti.

Kendisinin de vakfın Cerrahpaşa'daki yurdunun ilk öğrencileri arasında yer aldığını dile getiren Altun, yurdun bahçesinden adım atar atmaz yaşadığı mutluluğu bugün gibi hatırladığını söyledi.

Altun, öğrencilere sadece barınma imkanı sunmak üzere değil, onlara belli duyguları yüklemek üzere tasarlanmış bir yapıya girdiğini daha ilk andan hissettiğini belirterek, yurdun tefrişatından öğrenciyle birebir ilgilenen idari kadroya, sunulan yemeklerin kalitesinden her hafta yapılan seminerlere ve bu seminerlerde öğrenciler ile buluşturulan konuklara kadar her şeyin bu duyguları aşılamak üzere dizayn edildiğini ifade etti.

"Öz güvenli, öz değer duygusu yüksek gençleri yetiştirmekti vakfımızın temel hedefi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurdu defalarca ziyaret ettiğini, kendileriyle yemek yiyip, sohbet ettiğini belirten Altun, "O günlerde bu değerlendirmeyi yapamıyor olsam da ilerleyen yıllarda vakfımızın temel hedefinin gençlere salt iyi imkanlar sunmak değil, onlarda belli kişilik özelliklerini ortaya çıkartacak zemini hazırlamak olduğunu fark edecektim. Sunulan imkanların biçimi ve içeriği öğrencilerin öz değer ve öz güven duygularını yükselterek fikri hür, irfanı hür, özgün kişilikler haline dönüşmelerini sağlayacak, özlerinden getirdikleri olumlu fıtri özellikleri ortaya çıkaracakları şekilde tasarlanmıştır. Kendisine ancak asgari imkanlar sunulan ve bununla yetinmesi öğütlenmiş, bu nedenle biraz boynu bükük, kendi hakkında tereddütlü olan insanlar yetiştirmeye devam etmek yerine, ülkemizin ihtiyaç duyduğu öz güvenli, öz değer duygusu yüksek gençleri yetiştirmekti vakfımızın temel hedefi." dedi.

Fatmanur Altun, öz güven ve öz değer duygularını vakfın faaliyetlerinin merkezine yerleştiren, eşsiz vizyonu ve ileri görüşlülüğü ile bu yolu kendilerine açan, kurucuları ve hamileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, önlerine koyduğu ufuk çizgisi için teşekkür etti.

Bugün, vakfın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyonla, çağın gereklerine kendisini uyarlayarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Altun, yurt hizmetlerine, geride bıraktıkları 28 yılda sayısız faaliyetler eklediklerini anlattı.

Altun, 2019'dan itibaren faaliyete başlayan, 2022'de ise lansmanını yaptıkları Güzel İşler Fabrikası'yla ilgili Şırnak Silopili Nehir Aşan'ın yazdığı mektubu okuyarak, projeyi bundan daha güzel anlatacak sözler olmadığını söyledi.

Güzel İşler Fabrikası'nın bugün İstanbul'da Sirkeci ve Vezneciler'de olmak üzere iki yerleşkede, Ankara Hacı Bayram'da bir yerleşkede ve Şırnak Silopi'de bir yerleşkede hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Gençlerimize hem kendilerini geliştirecekleri imkanları sunmak hem yaratılışlarından gelen özgün yanlarını keşfeden, öz güvenli fertler olmalarını sağlamak hem de onlara kendi yaşıtları ile ortak deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar yani muhitler oluşturmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha fazla ilimizde, daha fazla Güzel İşler Fabrikası ile daha fazla gencimizin hayatına dokunabilmek, yurtlarımızda kalan gençlerimizin ilmi, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı vermeye devam edebilmek, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz sayısız faaliyet ile daha nice nehirlere ulaşabilmek en büyük hayalimiz."

Altun, bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve her daim yanlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, çalışanlara, bağışçılara, öğrencilere, gönüllülere ve TÜRGEV dostlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Fatmanur Altun Sivil Toplum Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title