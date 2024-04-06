TÜRGEV Başkanı: Gençlere özgün yanlarını keşfedecekleri imkanlar sunuyoruz

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, "Gençlerimize hem kendilerini geliştirecekleri imkanları sunmak hem yaratılışlarından gelen özgün yanlarını keşfeden, öz güvenli fertler olmalarını sağlamak hem de onlara kendi yaşıtları ile ortak deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar yani muhitler oluşturmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel TÜRGEV İftar Programı'nda konuşan Altun, TÜRGEV'in genç kızların eğitimine destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla 1996'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde kurulduğunu belirtti.

Altun, o dönemde üniversite çağına gelmiş genç kızların pek çoğunun iyi bir üniversite kazanmış olsalar bile güvenli barınma imkanlarına ulaşamadıkları için gelecek hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İBB başkanı seçilir seçilmez bu yakıcı sorunu gündemine aldığını ve nihayetinde, 1996'da o günkü adı İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı olan vakfın kurulmuş olduğunu kaydetti.

Kendisinin de vakfın Cerrahpaşa'daki yurdunun ilk öğrencileri arasında yer aldığını dile getiren Altun, yurdun bahçesinden adım atar atmaz yaşadığı mutluluğu bugün gibi hatırladığını söyledi.

Altun, öğrencilere sadece barınma imkanı sunmak üzere değil, onlara belli duyguları yüklemek üzere tasarlanmış bir yapıya girdiğini daha ilk andan hissettiğini belirterek, yurdun tefrişatından öğrenciyle birebir ilgilenen idari kadroya, sunulan yemeklerin kalitesinden her hafta yapılan seminerlere ve bu seminerlerde öğrenciler ile buluşturulan konuklara kadar her şeyin bu duyguları aşılamak üzere dizayn edildiğini ifade etti.

"Öz güvenli, öz değer duygusu yüksek gençleri yetiştirmekti vakfımızın temel hedefi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurdu defalarca ziyaret ettiğini, kendileriyle yemek yiyip, sohbet ettiğini belirten Altun, "O günlerde bu değerlendirmeyi yapamıyor olsam da ilerleyen yıllarda vakfımızın temel hedefinin gençlere salt iyi imkanlar sunmak değil, onlarda belli kişilik özelliklerini ortaya çıkartacak zemini hazırlamak olduğunu fark edecektim. Sunulan imkanların biçimi ve içeriği öğrencilerin öz değer ve öz güven duygularını yükselterek fikri hür, irfanı hür, özgün kişilikler haline dönüşmelerini sağlayacak, özlerinden getirdikleri olumlu fıtri özellikleri ortaya çıkaracakları şekilde tasarlanmıştır. Kendisine ancak asgari imkanlar sunulan ve bununla yetinmesi öğütlenmiş, bu nedenle biraz boynu bükük, kendi hakkında tereddütlü olan insanlar yetiştirmeye devam etmek yerine, ülkemizin ihtiyaç duyduğu öz güvenli, öz değer duygusu yüksek gençleri yetiştirmekti vakfımızın temel hedefi." dedi.

Fatmanur Altun, öz güven ve öz değer duygularını vakfın faaliyetlerinin merkezine yerleştiren, eşsiz vizyonu ve ileri görüşlülüğü ile bu yolu kendilerine açan, kurucuları ve hamileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, önlerine koyduğu ufuk çizgisi için teşekkür etti.

Bugün, vakfın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyonla, çağın gereklerine kendisini uyarlayarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Altun, yurt hizmetlerine, geride bıraktıkları 28 yılda sayısız faaliyetler eklediklerini anlattı.

Altun, 2019'dan itibaren faaliyete başlayan, 2022'de ise lansmanını yaptıkları Güzel İşler Fabrikası'yla ilgili Şırnak Silopili Nehir Aşan'ın yazdığı mektubu okuyarak, projeyi bundan daha güzel anlatacak sözler olmadığını söyledi.

Güzel İşler Fabrikası'nın bugün İstanbul'da Sirkeci ve Vezneciler'de olmak üzere iki yerleşkede, Ankara Hacı Bayram'da bir yerleşkede ve Şırnak Silopi'de bir yerleşkede hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Gençlerimize hem kendilerini geliştirecekleri imkanları sunmak hem yaratılışlarından gelen özgün yanlarını keşfeden, öz güvenli fertler olmalarını sağlamak hem de onlara kendi yaşıtları ile ortak deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar yani muhitler oluşturmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha fazla ilimizde, daha fazla Güzel İşler Fabrikası ile daha fazla gencimizin hayatına dokunabilmek, yurtlarımızda kalan gençlerimizin ilmi, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı vermeye devam edebilmek, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz sayısız faaliyet ile daha nice nehirlere ulaşabilmek en büyük hayalimiz."

Altun, bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve her daim yanlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, çalışanlara, bağışçılara, öğrencilere, gönüllülere ve TÜRGEV dostlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.