Tunus Cumhurbaşkanı Said'den "Cezayir'le güçlü işbirliği" vurgusu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir'le işbirliğini güçlendirmek, ortaklıkları geliştirmek ve yatırımları artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cezayir hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Said, yarın yapılacak Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 23'üncü dönem toplantısına katılmak üzere bugün Tunus'a gelen Cezayir Başbakanı Seyfi Garib'i Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Cezayir ve Tunus'un, ikili işbirliğini teşvik etmek, ortaklık ve karşılıklı yatırımları geliştirmek, en yüksek entegrasyon seviyelerine ulaşmak, her iki ülkenin halklarının arzuladığı ortak refahı sağlamak ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Said, iki ülke için ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda vizyonlarının örtüşmesinden övgüyle söz etti.

İkili ilişkilerin düzeyinden de övgüyle bahseden Said, ekonomik alışverişleri yoğunlaştırmak ve iki ülkenin potansiyeline uygun seviyeye yükseltmek için ortak çabaların devam etmesi çağrısında bulundu.

Said, yarın yapılacak olan Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 23'üncü dönem toplantısının başarılı geçmesini umduğunu dile getirdi.

Cezayir Başbakanı Garib de yarın yapılacak toplantının Cezayir ve Tunus kurumları, yetkinlikleri ve çabalarıyla bütünleşik bir ortaklık kurmada önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Garib, Said ile yaptığı görüşmenin, iki ülke arasındaki çeşitli bölgesel ve uluslararası konulardaki görüş birliğini yeniden teyit etmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 23. oturumu için hazırlık toplantısı

Öte yandan başkent Tunus'ta, Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 23. oturumu için hazırlık toplantısı yapıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlık toplantısına, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nıfti ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf başkanlık etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cezayir-Tunus ilişkilerinin şu anki aşamada kaydettiği kayda değer ilerlemeden ülkesinin gurur duyduğunu belirtti.

Attaf, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son üç yılda yüzde 42 arttığını ve 2024 yılında toplam değerinin yaklaşık 2,3 milyar dolar olarak tahmin edildiğini kaydetti.

Tunus'un Cezayir'in Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirten Attaf, iki taraf arasındaki karşılıklı yatırım projelerinin sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bakanların yaptığı ikili görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarını ele alarak iki ülkenin liderlerinin, halkların güvenlik, istikrar ve kalkınmaya yönelik özlemlerine yanıt olarak ilişkileri güçlendirme konusunu önemsediği vurgulandı.

Her iki taraf da çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili çeşitli düzeylerde Tunus-Cezayir koordinasyonu ve istişaresinin önemine dikkati çekti.