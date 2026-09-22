Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları New York'ta enerji işbirliğini görüştü

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ulaştırma, enerji, ticaret ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini geliştirme konusunu ele alırken, ortak teknik komisyonların en kısa sürede toplanmasının önemini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nefti ile Cezayirli mevkidaşı Attaf, New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve ulaşım, enerji, ticaret ile yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.

İşbirliğinin, iki ülke arasındaki Yüksek Ortak Komisyon toplantısında alınan kararlar doğrultusunda sürdürüleceği belirtilen görüşmede, bu kapsamda iki ülke arasındaki ortak teknik komisyonların mümkün olan en kısa sürede toplanmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede ayrıca başta Arap dünyası ve Afrika olmak üzere ortak öneme sahip çeşitli konular ele alındı.

İki ülke arasındaki "tarihi ve kardeşlik bağlarının" yanı sıra komşuluk ve ortaklık ilişkilerinin derinliğine vurgu yapılan görüşmede, iki halkın beklentilerini karşılamak ve "kapsamlı stratejik ortaklığın" temellerini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdürme kararlılıkları yinelendi.

İki bakan, Tunus ile Cezayir arasındaki işbirliği ilişkilerinde yaşanan "olumlu dinamizmden" duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA