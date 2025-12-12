Tunus ve Cezayir pek çok alanda 25 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı

Tunus ve Cezayir arasında ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve medya da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 25 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus haber ajansı TAP'a göre, Cezayir- Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 23'üncü dönem toplantısı başkent Tunus'ta düzenlendi.

Tunus Başbakanı Sara ez-Zaferani ile Cezayirli mevkidaşı Sifi Garib himayesinde düzenlenen toplantıya iki ülkeden üst düzey heyetler katıldı.

Toplantı kapsamında Tunus'taki Uluslararası Diplomasi Akademisi ile Cezayir'deki Diplomasi Enstitüsü, Tunus ve Cezayir televizyon kurumları ile iki ülkenin haber ajansları arasında 3 mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus ve Cezayir radyoları arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.

Bunun yanı sıra ekonomi, kültür, sağlık, yenilenebilir enerji ve güvenlik alanlarında da işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.