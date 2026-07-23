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Tunus'ta çok uluslu şirketler konferansı düzenlendi

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle 'Politik Ekonomi Bağlamında Çok Uluslu Şirketler' konulu konferans yapıldı. Prof. Dr. Meral Balcı, şirketlerin uluslararası siyasetteki rolünü ve Türk yatırımlarının Afrika'daki önemini vurguladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Marmara Üniversitesi işbirliğiyle "Politik Ekonomi Bağlamında Çok Uluslu Şirketler" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Tunus Büyükelçiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, büyükelçilik mensupları, Tunus'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konferansta konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Balcı, çok uluslu şirketlerin günümüzde yalnızca ekonomik alanda değil uluslararası siyasetin şekillenmesinde de önemli aktörler haline geldiğini belirtti.

Politika ile ekonominin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Balcı, siyasi gelişmelerin ekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini, bu nedenle uluslararası ilişkiler ile ekonomik süreçlerin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Çok uluslu şirketlerin yatırım yapacakları ülkelerin kültürel yapısını, hukuki düzenlemelerini, vergi sistemini ve iş gücü koşullarını iyi analiz etmeleri gerektiğini belirten Balcı, yerel şartlara uyum sağlayan yönetim anlayışının uluslararası yatırımların başarısında önemli rol oynadığını kaydetti.

Afrika'nın doğal kaynakları ve yatırım potansiyeline de dikkati çeken Balcı, Türk şirketlerinin kıtadaki görünürlüğünün artırılmasının önemine işaret ederek, Türkiye'nin kamu kurumlarının ve yumuşak güç unsurlarının bölgede yürüttüğü faaliyetlerin olumlu izlenimler bıraktığını dile getirdi.

Konferansta ayrıca çok uluslu şirketlerin tarihsel gelişimi, küresel ekonomideki rolleri, farklı yönetim modelleri ve uluslararası yatırım stratejileri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA
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