Tunus'ta tanker şoförlerinin 2 günlük grevinde ilk gün katılım yüzde 90-95 oldu

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Tunus'ta petrol ürünleri taşıyan tanker şoförleri, sosyal taleplerinin karşılanması amacıyla 2 günlük genel greve gitti.

Genel Tunus İşçileri Birliğine (UGTT) bağlı Petrol ve Kimya Genel Federasyonu Genel Sekreteri Selim Sehimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin ilk gününde katılım oranının yüzde 90 ila 95 arasında olduğunu söyledi.

Sehimi, taleplerinin ücret artışıyla ilgili olmadığını, çalışanların maaşlarından kesildiği halde ilgili kurumlarca sosyal güvenlik fonlarına yatırılmadığını belirtti.

Şoförlerin ikinci talebinin ise akaryakıt taşıyan tanker şoförlerine özel ödenek verilmesine ilişkin Mayıs 2019'da imzalanan anlaşmanın uygulanması olduğunu aktaran Sehimi, söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmediğini ifade etti.

Sehimi, greve yarın da devam edileceğini belirterek, sendika temsilcilerinin çözüm için salı akşamına kadar diyalog çağrısı beklediğini ancak böyle bir çağrı yapılmadığını kaydetti.

Öte yandan Tunus Ulusal Petrol Dağıtım Şirketi (Agil) Genel Müdürü Halid Baltin, şirketin akaryakıt istasyonlarında yakıt bulunduğunu ve ikmal operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Tunus radyosuna konuşan Baltin, şirketin salı gününden itibaren gerekli önlemleri aldığını, bazı tanker şoförlerinin işlerine gelmediğini ancak diğer şoförlerin çalışmalarını normal şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Baltin ayrıca güvenlik birimlerinin güzergahları, tankerleri ve çalışanları güvence altına aldığını ifade etti.

Tunus makamlarından greve veya çalışanların taleplerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tunus makamları daha önce yaptıkları açıklamalarda, devletin imkanları doğrultusunda sendikaların talepleriyle ilgilenmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA