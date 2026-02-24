Haberler

Tunceli'de zabıta ekipleri işletmelerde denetim yaptı

Tunceli'de zabıta ekipleri işletmelerde denetim yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla çeşitli mahallelerde işletmelere yönelik denetim yaptı. Ekipler, hijyen, ürün muhafaza şartları ve diğer tüketici hakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Tunceli'de zabıta ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentin Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay mahallelerindeki işletmelere yönelik denetimde bulundu.

Çeşitli konularda esnafı bilgilendiren ekipler, hijyen koşulları, ürün muhafaza şartları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve işletme ruhsatlarını kontrol etti.

Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan ekipler, belirli aralıklarla denetimlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu