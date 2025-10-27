Tunceli'de Kaçak Avcılara Yüksek Ceza

Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 11 kişiye 88 bin 96 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir süre önce Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsal alanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarda yaptıkları inceleme sonucunda, 11 kişinin kaçak olarak av yaptığını tespit etti.

Kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten" 88 bin 96 lira ceza kesildi.