Tunceli'de Kaçak Avcılara Yüksek Ceza

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kaçak avlanan 11 kişiye toplamda 88 bin 96 lira ceza uygulandı. Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir süre önce Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsal alanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarda yaptıkları inceleme sonucunda, 11 kişinin kaçak olarak av yaptığını tespit etti.

Kaçak avcılara, "Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten" 88 bin 96 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
