Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de doğal yöntemlerle yetiştirilen Hıdıroz karpuzu satışa sunuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen Hıdıroz karpuzu, hasat edilerek tezgahlarda satılmaya başlandı. Karpuzlar doğal yöntemlerle yetiştirildiği için lezzetiyle de dikkat çekiyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen Hıdıroz karpuzu, hasat edilerek tezgahlarda satılmaya başladı.

İlçede verimli topraklara sahip Kıraçlar ve Sakyol köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl tarlalarının bir bölümünü karpuz ekerek değerlendiriyor.

Bahar aylarında karpuz tohumlarını toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 2 aylık bakım ve sulama işlemlerinin ardından ürünlerini hasat ediyor.

Hiçbir tarım ilacı kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen karpuzlar, lezzetiyle de adından söz ettiriyor.

Üretici Zeki Tona, AA muhabirine, ürettikleri karpuzu Hıdıroz adı ile satışa sunduklarını söyledi.

Karpuzların tüketiciden yoğun talep gördüğünü belirten Tona, "Karpuzlarımızı susuz ve tamamen doğal şekilde üretiyoruz. Karpuzlar organik, şeker ve bal gibidir. Topladıktan sonra Çemişgezek ilçe merkezine getiriyoruz. Yiyen bir daha alıp yiyor, bu ürünler Kıraçlar köyünde yetişiyor. Elazığ ve Tunceli'den de çok talep var." dedi.

Mehmet Özçelik de Hıdıroz karpuzunun lezzetli olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Tunceli Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title