- Tunceli'de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de doğa fotoğrafçıları tarafından boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Pülümür ilçesi kırsalına çıkan doğa fotoğrafçıları ilk olarak bir anne ve 3 yavru boz ayıyı görüntülendi. Yabanda karınlarını doyuran ve sık sık oyun oynayan yavru ayıların o anları kayıt altına alındı. Ardından fotoğrafçılar, çiftleşme sonrası zirvelere çıkmaya hazırlanan erkek yaban keçilerini de sürü halinde görüntülendi.

O anları görüntüleme şansı yakalayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, " Tunceli'nin Pülümür ilçesindeyiz. Bugün bütün günümüzü doğada geçirmeyi planladık. Şansımıza teke sürüsü denk geldi. 15-20 tane onları biraz takip ettik. Bir anne ve 3 yavru ayıyı da gördük. Yaklaşık 2 saattir onları izliyoruz. Yavrular çok hareketli. Sürekli oyun oynuyorlar. Çok keyifli, çok güzel. Hava da bizden yana. Hala çekim yapıyoruz. Umarım güzel görüntüler yakalamışızdır" dedi.

O anlara tanıklık eden ve kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir ise "Doğa fotoğrafçısıyım. Yaban hayatını fotoğraflamak için Erzincan- Tunceli coğrafyasına çoğu zaman ziyarete geliyorum. Bu coğrafyanın yaban hayvanlarını, manzaralarını fotoğraflıyorum. Bugün de yaban hayvanlarından tekelerin çiftleşme sonrası daha yüksek rakımlara, 3 bin metrelere çıkma zamanı geldi. Havalar ısınmaya başladı. Bunları görüntülemeye geldik. Yaklaşık 20 tekenin olduğu bayağı güzel fotoğraf kareleri elde ettik. Zaten bu coğrafyanın yaban hayatı bakir olduğu için herkesin de bu yaban hayvanlarına saygısı olduğu için çok türü çok yakından izleme şansımız oluyor. Herkesi de bu coğrafyaya ve doğal hayatı korumaya davet ediyorum" diye konuştu.