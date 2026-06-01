Haberler

Tunceli'de ulaşım altyapısına 370 milyon liralık yatırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de asfalt plent tesisi, mobil konkasör tesisi ve 45 iş makinesi 370 milyon lira yatırımla hizmete açıldı. Vali Aygöl, yüzde 70 tasarruf sağlanacağını belirtti.

TUNCELİ'de asfalt plent tesisi, mobil konkasör tesisi ve 45 yeni iş makinesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 370 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projeyle ilgili Vali Şefik Aygöl, "İhaleye değil, kendi öz gücümüze güveniyoruz. Yeni tesisimizle yüzde 70'e varan tasarruf sağlayacağız" dedi.

Kentte ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik asfalt plent tesisi, mobil konkasör tesisi ve İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan 45 iş makinesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali Şefik Aygöl, il protokolü ve vatandaşların katıldığı törende kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Toplam 370 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projeler sayesinde il genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasite artışı sağlanması hedefleniyor. İl Özel İdaresi bünyesinde sıcak asfalt üretiminin artık kurumun kendi imkanlarıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, 2026 yılı içerisinde il merkezi, ilçeler ve köylerde toplam 120 kilometre sıcak asfalt serimi planlanıyor. Üretilen ilk sıcak asfaltın ise Munzur Gözeleri güzergahında kullanılacağı belirtildi.

'İHALEYE DEĞİL, KENDİ GÜCÜMÜZE DAYANIYORUZ'

Açılış töreninde konuşan Vali Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi'nin yıllardır asfalt, mıcır ve iş makinesi kiralama giderleri nedeniyle yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, yeni yatırımlarla bu yükün önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Kiralama yönteminden vazgeçerek üretimi kendi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini ifade eden Aygöl, "45 yeni iş makinesini hizmete alarak kiralama konusunu ortadan kaldırıyoruz. Artık mıcır satın almayacağız. Çiçekli köyümüzde aynı anda beş ayrı hatta farklı mıcır üretimi yapılıyor. Asfalt da satın almayacağız. Çünkü artık kendi plent tesisimizde üretim yapacağız. İhaleye değil, kendi öz gücümüze dayanıyoruz. Kendi personelimiz, kendi araçlarımız, kendi konkasörümüz ve kendi plentimizle işlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kent genelinde 3 bin 180 kilometrelik yol ağının bulunduğunu belirten Aygöl, bunun yaklaşık 900 kilometresinin grup yolu niteliğinde olduğunu söyledi. Bu yıl için 120 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını kaydeden Aygöl, "Bir kilometre sıcak asfalt yolun maliyeti 10 ila 12 milyon lira arasında değişiyor. Ancak kendi tesislerimiz sayesinde bunu yaklaşık 3 ila 3,5 milyon liralık maliyetle gerçekleştireceğiz. Böylece yüzde 70'e varan tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti

Taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti
50 bin TL’lik konser fiyaskosu yargıya taşındı: Travis Scott hakkında suç duyusunda bulunuldu

Travis Scott konserinden çıktı, soluğu adliyede aldı!
Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı

Kümese girip dehşet saçtılar! Kamera o anlarda kayıttaydı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı

14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü: Sebebi ifadesinde ortaya çıktı
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor