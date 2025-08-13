Tunç Fındık ve Zorbey Aktuyun'dan Hakkari'de Zorlu Zirve Tırmanışı

Dağcılık branşında "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve dünyada sadece 49 kişinin tamamlayabildiği "14x8000" projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu Tunç Fındık ve milli dağcı Zorbey Aktuyun, Hakkari'deki Cilo Dağları'nda "Cafer Kulesi" olarak bilinen kayaya tırmanış yaptı.

Doğa turizminde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası haline gelen Hakkari, birçok zirvesi ve doğal parkurlarıyla dağcıları da cezbediyor.

Yurdun en dağlık illerinden biri olan ve coğrafi yapısıyla doğa sporlarının yapılabildiği Hakkari, şu sıralar Türkiye'nin en iyi dağcılarının da aralarında bulunduğu zirve tutkunlarını ağırlıyor.

Farklı dağ ve kayalarda tırmanış yapıp yeni rotalar belirlemek için Hakkari'ye gelen milli dağcılar Fındık ve Aktuyun, Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile Cennet Cehennem Vadisi'ne çıktı.

Tansu'nun eşlik ettiği dağcılar, 2,5 saatlik tırmanışın ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilen Cilo Dağları'nda, yöre halkının "Cafer Kulesi" olarak adlandırdığı kayanın bulunduğu noktaya vardı.

Fındık ve Aktuyun, hazırlıklarını tamamladıktan sonra, açtıkları rotadan yaklaşık 4 saat süren teknik tırmanışla kayanın zirvesine ulaştı.

Bir süre zirvede bekledikten sonra inişe geçen milli dağcıların zorlu tırmanışı, AA ekibi tarafından görüntülendi.

"Alpler'de olan her şey burada da var"

Tunç Fındık, Cafer Kulesi'nin zirvesine çıkarak güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kayanın yapısı nedeniyle tırmanışın zorlu geçtiğini belirten Fındık, "Bu kayaya ilk çıkışı 1966'da İngiliz Doug Scott ve ekibinin yaptığını biliyoruz. Daha sonra bir Türk ekibinin de tırmandığı aşikar fakat biz o rotayı bulamadık. Belki de kaybettik. Zirveye 4 ip boyu, yaklaşık 150 metre kadar tırmanışla ulaşmayı başardık. Biraz zaman aldı. Kaya çürük ve emniyet imkanı sınırlı olduğu için bizim açımızdan biraz sıkıntılıydı." dedi.

Aktuyun'un Türkiye'deki en iyi kaya tırmanışçılarından biri olduğunu dile getiren Fındık, şunları kaydetti:

"Onun varlığı zaten bu tırmanışın başarılı olması için yeterli oldu. Biz de böylece çok uzun süredir merak ettiğimiz, adını duyduğumuz, nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istediğimiz bir rotayı geçmeyi başarmış olduk. Önemli olan yereldeki dağcı arkadaşların bu işi ele alıp zor tırmanışlar yapması. Bu da zaman içinde olacak bir şey. Bu tür doğa sporlarının trajedilerle, kazalarla, sıkıntılarla gündeme gelmesi değil, başarılarla ve güzel şeylerle gündemde kalması önemli. Biz de bunu amaçlıyoruz. Burası çok güzel bir coğrafya. Buralara sık sık gelmek lazım. Burası tam bir dağ coğrafyası, Alp coğrafyası. Alpler'de olan her şey burada da var. Bu coğrafyada bütün doğa sporları yapılabilir. Önemli olan bunu geliştirmek."

"Buralar faaliyete açıldığı için artık herkes gelmek isteyecek"

Zorbey Aktuyun ise bu kayaya tırmanmanın gençlik hayali olduğunu, Tunç Fındık ile uzun süredir buraya tırmanmanın planlarını yaptıklarını anlattı.

Kayanın yönüne göre 150 ile 200 metre yüksekliğe sahip olduğunu ifade eden Aktuyun, "Parkuru çok zordu. Göründüğünden daha yüksek. Tırmandıktan sonra gök gürültüsü başladı. Akbabalar uçuyordu. Çok güzel bir gündü. Sapasağlam çıkıp indik. Dönüp kayıtları araştıracağız, yeni bir rota mı açtık, eski rota neresiydi diye. 60 yıldır buraya çok az çıkış yapıldı. Buralar faaliyete açıldığı için artık herkes gelmek isteyecek. Hacı Tansu'nun çok desteği oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Mükemmel bir tırmanış yaptılar"

Tansu da kulüp olarak kentte yeni rotalar açmak için faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Kentin Türkiye'nin en güzel dağlarına sahip olduğunu, bugün de ülkenin en önemli dağcılarını ağırladıklarını anlatan Tansu, şu ifadeleri kullandı:

"İki dağcımız Cafer Kulesi'nde zirve yaptı. İkisini de yürekten kutluyorum. Bu faaliyeti kulübümüz bünyesinde yaptık. İki yıldır bunun üzerine çalışıyorduk. Bu güzel dağları, kaya duvarlarını işin uzmanlarıyla, profesyonellerle ülkemize ve uluslararası arenaya, dünya dağcılığına tanıtmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bazı duvarlar açıldı. Yine Tunç'un öncülüğünde yeni rotalar açtık. Biz burada ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir gayretleri var. Mükemmel bir ekip. Mükemmel bir tırmanış yaptılar. Bu tırmanışı da başarıyla sonuçlandırdık. Çok mutluyuz."