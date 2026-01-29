Tüm Emeklilerin Sendikası: "31 Mart Yerel Seçimlerinde İktidarı Nasıl Gerilettiysek, İlk Genel Seçimde Bu İktidarı Değiştireceğiz"

(ANKARA) - En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emekliler eylem yaptı. Eylemde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, "Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek; aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin'. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir. Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir. AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir" dedi.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselten yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Ankara Sakarya Caddesi'de eylem yaptı.

AK Parti ve MHP'nin emeklileri "aşağıladığını" söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, "Bugün emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo 'ekonomik zorunluluk' değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır. Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin kaynaklarının emeklilere değil "yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına" harcandığını savunan Çiftçi, emekliler için "gariban" ifadesini kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepki gösterdi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek; aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin'. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir. Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir. Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir. AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir. Emeklileri 'yük' görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır. Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir. Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir. Bir de emekliyi susturmak için aynı yalanı dolaşıma sokuyorlar: 'Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar'. Bu söz, halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır. Enflasyonu emekli yaratmadı. Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı. Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa; sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Orada 'enflasyon' demeyenler, konu emekliye gelince birden 'ekonomist' kesiliyor. Emekliye yapılan artış "lüks tüketim" değildir. Emekli zamla et alacak, süt alacak, ilaç alacak, fatura ödeyecek. Bu ülkenin emeklisi zam isteyince 'enflasyon' diye korkutuluyor ama açlık dayatılınca kimse utanmıyor. Biz buradan ilan ediyoruz: Emekliye insanca yaşam ücreti vermek enflasyon değil, adalet meselesidir."

Çiftçi, emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere acilen seyyanen 20 bin lira zam yapılması gerektiğini belirterek "31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz. Bu düzen değişecek. Bu ülke nefes alacak" dedi. Çiftçi'nin konuşmasının ardından emeklilerin açık kürsüde sorunlarını dile getirmesiyle eylem son erdi.