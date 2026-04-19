Tüketiciler Birliği'nden, traktörlerin haczine tepki

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 200 dönümlük arazisi olan Ali Özdemir'in bankaya olan borçları nedeniyle traktörüne el konuldu. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 82'nci maddesinde 'Çiftçinin, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları (traktör dahil) ve ziraat aletleri haczedilemez' yasasının olduğunu belirten Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Şahin, "Kanun bunu yasakladıysa niye itiraza bırakılıyor. Burada düzenlemenin yapılması lazım. O insanlar mağdur edilmemeli. 200 dönüm arazisini ekemeyen, üretim yapamayan çiftçi o borcu zaten ödeyemez hale gelecek" dedi.

Gemerek ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ali Özdemir'in traktörüne, borçları nedeniyle haciz geldi. Hacze 7 gün içinde itiraz edemeyen Özdemir'in traktörü, otoparka çekildi. 2004 sayılı İİK'in 82'nci maddesinde 'Çiftçinin, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları (traktör dahil) ve ziraat aletleri haczedilemez' yasasına rağmen, traktörüne el konulduğu için 200 dönümlük arazisini ekemeyen Ali Özdemir, "Çiftçilikle uğraşıyorum. 200 dönüm arazi işliyorum. Traktörümü alıp gittiler. Ekip dikemiyorum. Çok mağdurum" diye konuştu.

'BİR ÇİFTÇİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMA ZORUNDA OLUP KULLANDIĞI EŞYALAR HACZEDİLEMEZ'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bizim, İcra İflas Kanunu diye bir kanunumuz var. Bunun 82'nci maddesi, Hacze kabil olmayan ya da hacze caiz olmayan malları listeler. Bu 82'nci maddenin 4'üncü bendi de çiftçilerle alakalı hacze caiz olmayan malları listeler. Bir çiftçi kendisi ve ailesinin geçimini sağlama zorunda olup da kullandığı eşyalar haczedilemez. Çift sürmekle alakalı alet edevattan tutun da kendiyle alakalı geçimini sağlayacak malzemelerin hepsini kapsar. Meslek mensupları bu anlamda korunmuştur. Mesela bir gazetecinin fotoğraf makinesi, bir terzinin dikiş makinesi ya da bir yazarın daktilosu ya da bilgisayarı haczedilemez. Bu bir koruma altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'KANUNUMUZ BUNUN ÖNÜNE GEÇMİŞ'

Son zamanlarda, haczi caiz olmayan malların dahi haczedildiğini aktaran Şahin, "Bununla alakalı sorumluluk haczedilen kişiye düşüyor. Ona, 'Biz haczi caiz olmayan malları haczederiz ama siz itiraz edin' deniyor. 7 günlük bir süre veriliyor. 7 gün içinde itiraz edilmez ise onların satışı başlıyor. Yani kişini geçimini sağladığı malzemeler satılıyor. Burada traktör simge bir makine. Bir çiftçinin geçimini sağladığı, stratejik anlamda ülkenin gıdaya en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda traktörlerinin haczedilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Kanunumuz bunun önüne geçmiş. 'Bunların haczi caiz değil' demiş. İcra müdürlerinin, üretim anlamında sekteye uğratmamak adına traktörlerin haczini kabul etmemesi lazım. Çünkü kanun buna izin vermemiş" dedi.

'ÜRETİM YAPAMAYAN ÇİFTÇİ, O BORCU ÖDEYEMEZ'

Malı haczedilen bir kişinin yaşadığı telaşla itirazla uğraşamayacağını aktaran Mahmut Şahin, şöyle konuştu:

"Burada icra müdürlerinin uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Bize gelen bir ihbarda Sivas Gemerek'te bir çiftçimiz, 200 dönümlük bir arazisi var ve traktörü haczediliyor. Haczi çözmeye uğraşırken itiraz etmeyi unutuyor. 7 gün sonra kesinleşiyor. Kanun bunu yasakladıysa niye itiraza bırakılıyor. Burada düzenlemenin yapılması lazım. O insanlar mağdur edilmemeli. 200 dönüm arazisini ekemeyen, üretim yapamayan çiftçi o borcu zaten ödeyemez hale gelecek. Traktörü haczetmek borcun ödenmesini sağlamaz. Tam tersi çiftçiyi de batırır."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı