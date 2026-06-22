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Tüik: Tüketici Güven Endeksi Haziranda Yüzde 2,5 Arttı

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TÜİK verilerine göre, mayısta 85,8 olan tüketici güven endeksi haziranda 87,9'a yükseldi.

(ANKARA) - TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, mayıs ayındaki 85,8 seviyesinden haziranda yüzde 2,5 artışla 87,9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, mayıs ayında 85,8 olan tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak, 87,9 seviyesine çıktı.

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin mevcut ekonomik durum ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen göstergeler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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