Tüik, "Yoksulluk" Oranlarını Açıkladı: Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altında Bulunanların Oranı Yüzde 27,9; Sürekli Yoksulluk Oranı Yüzde 13,6

(ANKARA) - TÜİK'in 2025 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ne göre, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunanların nüfusa oranı yüzde 27,9 oldu. Bu oran 0-17 yaş grubunda yüzde 36,8'e çıkarken, 18-64 yaş grubunda yüzde 25,1, 65 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 22,8 olarak hesaplandı. "Eskimiş giysilerin yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme" gibi değişkenler esas alınarak belirlenen "maddi ve sosyal yoksunluk oranı" ise yüzde 11.9 oldu. 2025 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı 13,6 olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 28,8'i "sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere çerçevesi" gibi konut; yüzde 27,9'u ısınma sorunu yaşıyor.

TÜİK, "2025 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. 2025 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri hesaplanırken, bir önceki takvim yılı olan 2024 yılı referans alındı.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan oran yüzde 13 olarak gerçekleşirken, medyan gelirin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 20,6 oldu. Medyan gelirin yüzde 40'ına göre yoksulluk oranı yüzde 6,2'ye, yüzde 70'ine göre ise yüzde 28,7'ye geriledi.

Hanehalkı tipine göre en düşük yoksulluk oranı yüzde 3,9 ile çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerde görüldü. Tek kişilik hanelerde yoksulluk oranı yüzde 5,4 olarak hesaplandı. Tek çekirdek aileden oluşan hanelerde yoksulluk oranı yüzde 12,9 olurken, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerde bu oran yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 11,9

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2024 yılında yüzde 13,3 iken 2025 yılında 1,4 puanlık düşüşle yüzde 11,9'a geriledi. Bu oran, fert düzeyinde "eskimiş giysilerin yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme, ücretli boş zaman faaliyetlerine katılabilme, kendini iyi hissetmek için bir miktar para harcayabilme ve kişisel amaçlı kullanım için internet sahipliği" gibi değişkenler esas alınarak belirlendi.

Nüfusun yüzde 3,9'u yoksulluktan hiç çıkamadı

Dört yıllık panel veriye göre hesaplanan sürekli yoksulluk oranı 2025'te 0,1 puan azalarak yüzde 13,6 oldu. Dört yıllık panel veri kullanılarak medyan gelirin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksullukta kalma süresi incelendiğinde, dört yıl boyunca fertlerin yüzde 10,3'ü bir yıl, yüzde 6,8'i iki yıl, yüzde 4,1'i üç yıl, yüzde 3,9'u ise dört yıl yoksullukta kaldı. Nüfusun yüzde 75,0'ı ise dört yıl boyunca hiç yoksulluk sınırının altında kalmadı. Nüfusun yüzde 3,9'u dört yıl boyunca yoksulluktan çıkamazken, yüzde 75'i bu süre boyunca hiç yoksulluk sınırının altına düşmedi.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve yüzde 14,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olarak belirlendi. En düşük oran ise yüzde 4,6 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde kaydedildi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı yüzde 27,9 oldu

"Göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ile düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları" ifade eden "Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların" oranı ise yüzde 27,9 oldu. Bu oran 0-17 yaş grubunda yüzde 36,8'e çıkarken, 18-64 yaş grubunda yüzde 25,1, 65 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Konutlarında problemler yaşayanlar

Nüfusun yüzde 28,8'i "sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere çerçevesi" gibi konut sorunları yaşadığını belirtirken, yüzde 27,9'u ısınma problemiyle karşılaştığını bildirdi.

Konut masrafları, borç veya taksit ödeyenler

Kendine ait konutta yaşayanların oranı yüzde 57,1'e yükselirken, kirada oturanların oranı yüzde 27 olarak kaydedildi. Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 0,4 puan azalarak yüzde 56,4 oldu. Nüfusun yüzde 5'ine bu ödemeler yük getirmezken yüzde 37,7'sine biraz yük getirdi; yüzde 13,7'sine ise çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 0,7 puan azalarak yüzde 12,9 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 0,6 puan artarak yüzde 71,8 oldu. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 0,1 puan artış ile yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

En yüksek yoksulluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü

Yoksulluk oranının en yüksek olduğu grup yüzde 23,8 ile bir okul bitirmeyenler oldu. Lise altı eğitimlilerde oran yüzde 13, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 7,5 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,5 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.