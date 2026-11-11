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TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi eylülde yıllık yüzde 5,6 azaldı

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TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi eylülde yıllık yüzde 5,6 azaldı
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TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı. Aynı ayda perakende ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,7 artarken toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 geriledi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 5,6 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ticaret satış hacim ve ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 azalırken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 7,7 arttı.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA
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