Tüik: Bitkisel Üretim 2025'te Geriledi, Meyvede Düşüş Yüzde 30'u Aştı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2025" sonuçlarına göre, bitkisel üretim 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla tüm ana gruplarda azaldı. En sert düşüş yüzde 30,9 ile meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yaşandı.

TÜİK tarafından yayımlanan ve verileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nca derlenen istatistiklere göre, 2025 yılında üretim miktarları; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 9, sebzelerde yüzde 0,9, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,9 oranında geriledi. Buna göre üretim miktarı tahıllarda 68,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyvelerde ise 19,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi yüzde 12,3 azaldı

Tahıl üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 azalarak 34,2 milyon ton oldu. Buğday üretimi yüzde 13,7 düşüşle 17,9 milyon ton, arpa üretimi yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon ton olarak kaydedildi. Çavdar üretimi yüzde 20,9, yulaf üretimi yüzde 26,3 azalırken, mısır üretimi yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton oldu.

Kuru baklagiller grubunda nohut üretimi 413 bin ton, kuru fasulye 247 bin ton, kırmızı mercimek ise 250 bin ton olarak gerçekleşti. Patates üretimi yüzde 7,2 azalarak 6,4 milyon ton oldu. Yağlı tohumlarda soya üretimi yüzde 17,4 azalışla 149 bin ton, ayçiçeği üretimi ise yüzde 11,8 düşüşle 1,9 milyon ton olarak hesaplandı. Şeker pancarı üretimi de yüzde 2 azalarak 22 milyon tona geriledi.

Sebze üretiminde sınırlı düşüş

Sebze üretimi 2025 yılında yüzde 0,9 azalarak 33,3 milyon ton oldu. Karpuzda yüzde 6,7, kuru soğanda yüzde 9,8, sivri biberde yüzde 1,8 üretim artışı görülürken; domateste yüzde 7,6, kapya biberde yüzde 4,7, hıyarda ise yüzde 2 oranında üretim azaldı.

Meyvede sert düşüş

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 30,9 azalarak 19,6 milyon tona geriledi. Elma üretimi yüzde 48,3, şeftali yüzde 46,1, nektarin yüzde 44,1, kiraz yüzde 70,6, üzüm yüzde 27,5, nar ise yüzde 10,2 oranında azaldı.

Turunçgillerde mandalina üretimi yüzde 5,8 artarken, portakalda yüzde 17,5, limonda yüzde 34,4 düşüş yaşandı. Sert kabuklu meyvelerde fındık üretimi yüzde 38,5, ceviz yüzde 38,2, Antep fıstığı ise yüzde 61,5 azaldı. Muz üretimi yüzde 1,2, zeytin üretimi ise yüzde 34,7 geriledi.

Süs bitkileri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azaldı. Üretimin yüzde 66,4'ünü kesme çiçekler, yüzde 33,6'sını diğer süs bitkileri oluşturdu. Kesme çiçek üretimi yüzde 5,8 azalırken, diğer süs bitkilerinde yüzde 8,7 artış kaydedildi.