Tüik: Türkiye'de Yabancı Kontrollü Girişim Sayısı 11 Bin 86 Oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerine göre, 2024 yılında yabancı kontrolündeki girişim sayısı 11 bin 86 oldu. Girişimlerin toplam cirodaki payı yüzde 12,6 olarak hesaplandı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini yayımladı. TÜİK'in konuya ilişkin basın bülteninde şunlar kaydedildi:

"Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 ve 2024 yılında 11 bin 86 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023 yılında yüzde 12,9, 2024'te ise yüzde 12,6 oldu. Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanlar sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2023 yılında yüzde 5,2, 2024'te ise yüzde 5,1 oldu."

Tütün ürünleri imalatı, 2024 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 94,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,6 ile Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı oldu.

Yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimden bin 309 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki bin 10 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3 iken Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 8,3 olarak gerçekleşti."

Kaynak: ANKA
