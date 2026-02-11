Haberler

Tüik: Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 3,8, Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 16,3 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025 Aralık ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 16,3 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yıllık yüzde 16,3 arttı.

TÜİK, 2025 yılının Aralık ayına ait ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,3 arttı.

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,3 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,1 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

