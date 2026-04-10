Sanayi Üretimi Şubat'ta Yüzde 2,2 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 azaldı.

Öte yandan sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 geriledi.

Kaynak: ANKA