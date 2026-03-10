Haberler

TÜİK: İnşaat maliyeti ocakta arttı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyetleri ocak ayında yıllık yüzde 25,38 ve aylık yüzde 9,87 artış gösterdi.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyeti bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
