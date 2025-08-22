TÜİK, Gümüşhacıköy'de Tarım Sayımı Çalışmalarını Sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı kapsamında Gümüşhacıköy ilçesinde veri toplama sürecine devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhterem Aslan, şu ana kadar veri girişlerinin yüzde 24 oranında tamamlandığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında Gümüşhacıköy ilçesinde veri toplama süreci devam ediyor.

İlçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhterem Aslan, şu ana kadar veri girişlerinin yaklaşık yüzde 24 oranında tamamlandığını belirtti.

Aslan, sayım çalışmalarının ilçe genelinde planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "TÜİK koordinasyonunda yürütülen tarım sayımı, tarımsal üretim potansiyelinin doğru şekilde tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin iş birliği bu süreçte kritik rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
