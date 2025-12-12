Haberler

TÜİK: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı, süt üretimi azaldı

TÜİK, Ekim ayı itibarıyla tavuk eti ve yumurta üretiminde artış, içme sütü üretiminde ise azalma yaşandığını duyurdu. Tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre %8,1 artarak 247 bin 392 ton olurken, içme sütü üretimi %2,1 azalarak 135 bin 746 ton olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında aylık tavuk eti ve yumurta üretiminin arttığını, içme sütü üretiminin ise azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 oranında artarak 247 bin 392 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 1 milyar 808 milyon 918 bin adet oldu. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 arttı. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,3 arttı.

895 BİN 834 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ekim ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 895 bin 834 ton oldu. İçme sütü üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azalarak 135 bin 746 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli değişiklik göstermedi.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,8 azaldı. Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 5,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,9 arttı.

