TÜİK'e göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylülde 5 bin 150 konut satıldı

TÜİK'e göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylülde 5 bin 150 konut satıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in eylül 2026 konut satış istatistiklerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 5 bin 150 konut satıldı. Bölgede en fazla satış 3 bin 943 konutla Tekirdağ'da olurken, Edirne'de 632 ve Kırklareli'nde 575 konut satışı gerçekleşti.
??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylül ayında 5 bin 150 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül 2026 ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 943 konut satılırken, 632 konut satışı ile Edirne ve 575 konut ile Kırklareli takip etti.
Kaynak: AA