TÜGVA'nın 'GençLig' Projesi İle Gençler Sporda Buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "GençLig" projesinin final müsabakası İstanbul'da yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 81 ilden 1900 takım ve 19 bin 900 gencin katılımıyla gerçekleştirilen "GençLig" projesi, Beykoz Paşabahçe Stadyumu'ndaki final maçıyla sona erdi.

Final müsabakası, rekabet ve kardeşlik içeren görüntüler ve unutulmaz anlara sahne oldu. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve sporcu gençler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "GençLig" boyunca sahada sadece rekabeti değil, gençlerin dostluğunu, dayanışmasını ve kardeşliğini gördüklerini ifade etti.

Projeyle gençlerin spora olan ilgisini artırdıklarını kaydeden Beşinci, "Aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir spor kültürünü de hep birlikte yaşamış olduk. TÜGVA olarak bundan sonraki dönemde de ülkemizin gençlerine yönelik sportif faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.???????