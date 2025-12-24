TÜGİAD kuruluşunun 40'ıncı yılını gala gecesiyle kutladı

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katıldığı gala gecesiyle kutladı. Gecede derneğin geçmişi ve gelecek hedefleri ele alındı. Etkinlikte konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, "TÜGİAD, Türkiye ismini Bakanlar Kurulu kararıyla kullanan, 1986 senesinden bugüne ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil eden çok güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'yi G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda temsil ediyoruz. Federasyonlarımız aracılığıyla Avrupa Birliği ve G20 platformlarında aktif rol alıyoruz. İhracat, sanayi, üretim ve katma değerli büyüme odağında çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 1986 yılında başlayan yolculuğunun 40'ıncı yılını düzenlenen gala gecesiyle kutladı. İstanbul'da gerçekleştirilen gala programına iş dünyası, sanat camiası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı. Gecede TÜGİAD'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alandaki faaliyetleri değerlendirildi. Derneğin büyüme sürecine katkı sağlayan destekçilere ve yeni üyelere plaket takdim edildi.

Kutlama programı kapsamında sahne alan kanun sanatçısı Aytaç Doğan, davetlilere müzik dinletisi sundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan şarkıcı Zeynep Bastık ise seslendirdiği eserlerle gala programına renk kattı.

'TÜGİAD KIRK YILLIK BİR ÇINAR'

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, "TÜGİAD kırk yıllık bir çınar. Bu gece, 40'ıncı yıl galasıyla geçmişten geleceğe bir köprü kurmak için bir araya geldik. Kurucu başkanlarımız, eski dönem başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve davetlilerimizle birlikte kırk yılı hatırlayacağız. Coşkulu bir gece yaşayacağız. Önümüzdeki süreçle ilgili düşüncelerimizi ve hedeflerimizi paylaşacağız. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ G20 GENÇ GİRİŞİMCİLER İTTİFAKI'NDA TEMSİL EDİYORUZ'

TÜGİAD'ın, Türkiye ismini Bakanlar Kurulu kararıyla kullanan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Yıldırım, "TÜGİAD, Türkiye ismini Bakanlar Kurulu kararıyla kullanan, 1986 senesinden bugüne ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil eden çok güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Üye memnuniyetine, eğitime ve ülke menfaatine önem vererek çalışmalarını sürdüren bir yapıyız. Türk genç girişimcisinin ve genç iş insanının sesi olmayı başardık. Avrupa'nın doğusunda ve batısında yer alan genç girişimci konfederasyonlarında başkanlık ve başkan yardımcılığı görevleri üstlendik. Aynı zamanda Türkiye'yi G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda temsil ediyoruz. Federasyonlarımız aracılığıyla Avrupa Birliği ve G20 platformlarında aktif rol alıyoruz. İhracat, sanayi, üretim ve katma değerli büyüme odağında çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GAYRİSAFİ MİLLİ HASILASININ YAKLAŞIK YÜZDE 15'İNİ TEMSİL EDİYORUZ'

TÜGİAD bünyesinde 60'tan fazla sektörün yer aldığını belirten Yıldırım, "TÜGİAD bünyesinde 60'tan fazla sektör bulunuyor. Üyelerimiz 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 700 binin üzerinde istihdama katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyoruz. Üyelerimizin oluşturduğu ihracat hacmi 35 milyar doların, toplam ticaret hacmi ise 70 milyar doların üzerindedir. Nisan ayında Pekin'de TÜGİAD Çin Merkezi'ni açtık. G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda Çin'i temsil eden, devlet destekli güçlü bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık kurduk. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından, yenilenebilir enerji odaklı zirveler düzenleyerek bu merkezi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde altyapı, üstyapı ve farklı sektörleri kapsayan yeni zirveler düzenleyeceğiz. 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleştireceğimiz yeni zirveyle bu merkezi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl Houston'da şube açtık. TÜGİAD Amerika Şubesi'ni açtık. Amacımız, üyelerimizin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticaretini desteklemek, teknoloji transferini artırmak, ülkemize yatırım çekmek ve firmalarımızla üçüncü pazarlara birlikte açılmak. Önümüzdeki yıl G20 Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecekti. G20 Genç Girişimciler İttifakı olarak her yıl zirvenin yapıldığı ülkede gençlik zirvesini düzenliyoruz. Ancak yaşanan belirsizlikler nedeniyle Amerika'da bir yapılanmaya gidemedik. Bu nedenle, Avrupa Birliği Başkanı olarak bir teklif sundum ve G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi'ni Avusturya'nın başkenti Viyana'ya aldık. TÜGİAD ve YES for Europe ortaklığında, dünyadaki girişimcilik alanındaki en önemli zirvelerden biri gelecek yıl Viyana'da gerçekleştirilecek. TÜGİAD, Türkiye'de gençlik ve girişimcilik alanındaki en güçlü yapılardan biridir. Üreten, network geliştirmek isteyen, yurt dışı pazarlara açılmayı hedefleyen ve bizlere katkı sunmak isteyen tüm genç iş insanlarını TÜGİAD'a davet ediyorum."