Tuğgeneral Okyar, Bingöl Valisi Ekinci'yi ziyaret etti - Haberler

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Tuğgeneral Okyar, Bingöl Valisi Ekinci'yi ziyaret etti

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Tuğgeneral Okyar, Bingöl Valisi Ekinci'yi ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Okyar, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Ekinci ile bir süre görüştü.

Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin de bulundu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Kadir Ekinci Jandarma Bingöl Ekinci Güncel Haberler

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