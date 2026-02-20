Ttb'den Elektronik Sigara Açıklaması: Yeni Nesil Tütün/Nikotin Ürünlerinin Piyasaya Arzına Onay Verilmesi Akıldışıdır, Suçtur

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü ve nikotin kesesi gibi yeni nesil ürünlerin Türkiye'de ruhsatsız ve yasadışı olduğunu vurgulayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ulusötesi şirketlerin bu ürünleri yasallaştırmak amacıyla lobicilik faaliyetlerini artırdığına dikkat çekilerek, "Birey ve toplum sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri bilimsel olarak ortaya konmuş yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerinin piyasaya arzına onay verilmesi akıl dışıdır; suç teşkil eder ve kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

TTB'den elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü ve nikotin kesesi gibi yeni nesil tütün ürünlerinin "piyasaya arzına" ilişkin açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü ve nikotin kesesi gibi yeni nesil tütün ürünlerinin üretim ve ticareti Türkiye'de ruhsatsız, dolayısıyla yasadışıdır. Ulusötesi tütün şirketleri ülkemizde bu ürünlerin yasal yoldan piyasaya arzı için lobicilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. En son olarak British American Tobacco, ürün promosyonu için geliştirdiği platformu tanıtan bir toplantıyı Ankara'da düzenlemiştir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ile Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nün konu hakkındaki politika raporlarında AKP iktidarının bu ürünleri yasallaştırmasının zeminini oluşturacak gerekçeler hazır edilmiştir. Bunlar yanış gerekçelerdir. Karşı pozisyonumuz nettir:"

"Sigara tüketimi artışına çare tütün/nikotin tüketimini artıran yeni nesil ürünler olamaz"

Çare, tütün kontrolü önlemlerinin doğru uygulanmasıdır. Yasadışı piyasadan dolayı vergi kaybı argümanı yanlıştır. Ürünlerin yasallaştırılması sebep olacağı hastalıklar nedeniyle kamu maliyesine daha büyük yük getirecektir. Çare, yasadışıyla doğru mücadeledir. Tütünde zarar azaltım iddiası sadece bir pazarlama yöntemidir ve yanlıştır. Çare, tütün ürünü arzını denetim altına almak, sınırlandırmaktır.

Dünya geneli sigara piyasasında uzun süredir devam eden daralma karşısında sermaye birikimini sürdürebilmek üzere tasarlanıp pazarlanan yeni nesil tütün/nikotin ürünleri tüketim artışının önüne geçme aracı, yöntemi olamaz. Günümüzde, bunların yol açtığı yeni halk sağlığı sorunlarıyla baş etmek amacıyla, bir dizi ülke yasaklamaya, mevcut yasakları güçlendirmeye yöneliyor. Ülkeler baskıya direniyor. Aklın ve bilimin yolu kapsamlı üretim ve ticaret yasağını gerekli kılıyor. Birey ve toplum sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri kanıtlanmış yeni nesil tütün/nikotin ürünlerinin piyasaya arzına onay verilmesi akıldışıdır, suç teşkil eder, kabul edilemez."

Kaynak: ANKA