TSYD'ye Tesettürlü Eş Ayrımcılığı Nedeniyle 204 Bin Lira Ceza

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından (TİHEK), Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) İstanbul Levent'teki tesisindeki açık havuza, tesettürlü üye eşinin alınmaması nedeniyle, derneğe üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

TİHEK, TSYD üyesi M.İ.'nin tesettürlü eşi M.İ.'nin derneğin İstanbul Levent'teki tesisinde havuza girmeyeceğini, yalnızca çocuklarının başında bekleyeceğini belirtmesine rağmen, açık havuzun bulunduğu alana alınmaması ile ilgili resen inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda, dernek başkanı tarafından 'Tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması' yönünde sözlü talimat verildiği belirlendi. Kurul, bu talimatı 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında 'ayrımcılık talimatı' olarak nitelendirdi.

'DİN VE İNANÇ TEMELİNDE FARKLI MUAMELE'

TİHEK tarafından alınan kararda, uygulamanın din ve inanç temelinde farklı muamele anlamına geldiği, meşru bir amaca dayanmadığı ve ölçülülük ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, kişilerin inançlarını dışa vurma biçimlerinden biri olan kıyafet tercihi nedeniyle hizmetten yararlanmalarının engellenmesinin ayrımcılık oluşturduğu belirtildi. Kararda, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunun altı çizilerek, bu özgürlüğün Anayasa'nın 14'üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla kullanılabileceği hatırlatıldı. Hiç kimsenin inancı veya inancına uygun yaşam biçimi sebebiyle farklı muameleye tabi tutulamayacağı belirtilen kararda, TSYD'ye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.