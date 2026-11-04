TSO Başkanı Cengiz, Muşspor heyetinin ziyaretinde şampiyonluk hedefini açıkladı

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, futbolcular ve kulüp çalışanları, Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fatih Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSO meclis salonunda gerçekleştirilen ziyarette konuşan ve aynı zamanda Muş Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Cengiz, Muşspor'un kentin tanıtımına ve birlikteliğine katkı sağlayan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Takımın sezona iyi başladığını ve şampiyonluğu hedeflediğini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Takımın elde ettiği başarılar, yalnızca kentte değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Muşlular arasında da heyecan ve gurur oluşturuyor. Muşspor bu şehrin en önemli ortak değerlerinden biridir. Kulübe gösterilen ilgi ve destek bizim için büyük motivasyon kaynağıdır. Muşspor'un sportif başarılarla şehrin adını daha geniş kitlelere duyurmasını hedefliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da şehir stadyumunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA