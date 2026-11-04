Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TSO Başkanı Cengiz, Muşspor heyetinin ziyaretinde şampiyonluk hedefini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSO Başkanı Cengiz, Muşspor heyetinin ziyaretinde şampiyonluk hedefini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, futbolcular ve kulüp çalışanları, TSO Başkanı Fatih Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cengiz, Muşspor'un sezona iyi başladığını ve şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, futbolcular ve kulüp çalışanları, Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fatih Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSO meclis salonunda gerçekleştirilen ziyarette konuşan ve aynı zamanda Muş Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Cengiz, Muşspor'un kentin tanıtımına ve birlikteliğine katkı sağlayan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Takımın sezona iyi başladığını ve şampiyonluğu hedeflediğini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Takımın elde ettiği başarılar, yalnızca kentte değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Muşlular arasında da heyecan ve gurur oluşturuyor. Muşspor bu şehrin en önemli ortak değerlerinden biridir. Kulübe gösterilen ilgi ve destek bizim için büyük motivasyon kaynağıdır. Muşspor'un sportif başarılarla şehrin adını daha geniş kitlelere duyurmasını hedefliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da şehir stadyumunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Günler sonra tarihe tanıklık edeceğiz!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi

"Sütyen" krizi büyük tartışma yarattı

İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu

İş adamı yanarak can vermişti! Şüpheler tek noktada
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

Trump'ın yenilgisi sonrası kritik eşik aşıldı! Fiyatlar uçuşa geçti
Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var