TSE'den İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı Başlatıldı

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Şahin: "İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirme programını başlattık"

ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü'nün 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Yeniliği teşvik etmek, kuruluşların inovasyon kapasitelerini değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek amacıyla, İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirme programını başlattık" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü'nün 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki TSE Merkez Yerleşkesi Genel Kurul Salonu'nda düzenlendi. Kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, oda başkanları ve sanayiciler katılım sağladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında açılış konuşmaları ile başladı.

"İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirme programını başlattık"

Çevre dostu üretimin önemine değinen Başkan Şahin, "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılması, karbon ayak izi ölçümünden döngüsel ekonomiye kadar uzanan, geniş bir alanda yeşil dönüşüme katkı sağlanması, enstitümüzün öncelikleri arasında bulunmaktadır. Yeniliği teşvik etmek, kuruluşların inovasyon kapasitelerini değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek amacıyla, İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirme programını başlattık. Havacılık ve uzay sanayimizde bu belgeyi Enstitümüzden alan ilk milli kuruluşumuz TUSAŞ oldu. TOKİ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, inşaatlarda kullanılan belirli yapı malzemelerinin kontrol ve denetimini sağlamak üzere, önemli bir iş birliği başlattık. Bu kapsamda, öncelikli olarak deprem bölgesindeki şantiyelerden alınan numuneler üzerinde, test ve analizler gerçekleştirerek, standartlara uygun yapı malzemesi kullanımına katkı sağladık" diye konuştu.

"Milli Elektrikli Tren Setine Ulusal Yeterlilik Onayı vererek Tip Onay Belgesini düzenledik"

Yerli üretim projelerinde TSE'nin aktif rol üstlendiğini söyleyen Başkan Şahin, "TCDD tarafından İstanbul Marmaray banliyö hattı duraklarında, kurulacak güneş enerji sistemlerine yönelik olarak; tasarım doğrulama, kurulum ve montaj gözetimleri, fabrika imalat süreci denetimleri ve kurulum sonrası uygunluk denetimi hizmetlerine başladık. Ayrıca, milli vagon setlerinin tip onay faaliyetlerini yürüttük ve TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setine Ulusal Yeterlilik Onayı vererek Tip Onay Belgesini düzenledik. ASELSAN ile imzaladığımız protokol çerçevesinde; standardizasyon, belgelendirme, muayene, test, laboratuvar faaliyetleriyle birlikte millileştirme, tedarikçi geliştirme, kaynak oluşturma ve teknik destek konularında geniş kapsamlı iş birliği başlattık. Sayın Bakanımızın vermiş olduğu destekler sayesinde, ülkemizin uluslararası standardizasyon alanındaki stratejik rolünü artırmak amacıyla, 2027 yılında ISO Genel Kurulu'na İstanbul'da ev sahipliğini İstanbul'da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Program plaket takdimleri ile son buldu.