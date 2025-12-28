Trump, Zelensky ile Mar-A-Lago'da Görüştü: Anlaşmaya Doğru Giden Zemine Sahibiz

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile Florida'daki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, hem Zelensky'nin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşması yapmak istediğine inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Palm Beach'teki Mar-a-Lago konutunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi ağırladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için bir anlaşma zemini olduğunu düşündüğünü söyledi. Görüşmenin ardından Trump, Putin ile tekrar iletişime geçeceğini ve müzakerelere devam edeceklerini duyurdu.

Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov da iki liderin görüşmesinin "dostane, samimi ve iş odaklı" geçtiğini ve güvenlik ile ekonomi konularında özel çalışma grupları kurulmasına karar verildiğini belirtti.