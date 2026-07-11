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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump, deniz ulaşımının güvenliğini görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran müzakereleri ve deniz ticaret yollarının güvenliğini görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki müzakereleri, bölgede deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Trump ile Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki işbirliği ve bunun çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler de değerlendirildi.

Görüşmede, bölgedeki deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemine vurgu yapılarak, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
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