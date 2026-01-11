Haberler

Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnamede petrol gelirinin, özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

Kararda, petrol gelirinin Venezuela'ya ait olduğu, ABD tarafından "hükümet ve diplomatik amaçlar" için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela'nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD'nin Venezuela'da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Trump, kararnamenin duyurulmasından önce, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
