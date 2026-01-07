Haberler

ABD Başkanı Trump: Venezuela ABD'ye Petrol Göndermeyi Kabul Etti

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın yüksek kaliteli ve yaptırıma tabi petrol teslim edeceğini açıkladı. Planın derhal uygulanması için Enerji Bakanı Wright'a talimat verildi. Petrol, piyasa fiyatından satılacak.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından yaptığı açıklamada Venezuela yönetiminin ABD'ye 30 milyon ile 50 milyon varil arasında petrol teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'daki geçici yetkililerin, ABD'ye 30 ile 50 milyon varil arasında, yüksek kaliteli ve yaptırıma tabi petrol teslim edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu petrol, piyasa fiyatından satılacak ve bu para, Venezuela halkının ve ABD'nin yararına kullanılmasını sağlamak üzere ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacaktır! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle alınacak ve ABD'deki boşaltma iskelelerine doğrudan getirilecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump yönetimi yetkililerinin, gelecek günlerde Venezuela'da faaliyet gösteren bazı Batılı petrol şirketleriyle bir araya gelerek atılacak sonraki adımları görüşmesi planlanıyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın bugün Miami çevresindeki bir enerji konferansında bazı üst düzey yöneticilerle görüşmesi bekleniyor. ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bazılarının da cuma günü öğleden sonra Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öngörülüyor.

