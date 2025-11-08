Haberler

Trump'tan Obamacare'i İptal Önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare iptal edilerek sağlık sigorta şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılmasını önerdi. Trump, mevcut sağlık sisteminin kötü olduğunu savunarak, bu kaynakların halkın sağlık hizmetleri için kullanılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare iptal edilerek bu kapsamda sağlık sigorta şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılmasını önerdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve Obamacare olarak adlandırılan sigorta uygulamasını hedef aldı.

Obamacare kapsamında sağlık sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar para aktarıldığını belirten Trump, ancak bu uygulamanın sağlık sistemi için kötü olduğunu savundu.

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçilere yönelik, "Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, 2010 yılında çıkarılan yasayla, devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Ayrıca, özel sigorta şirketlerinin, müşteri seçerken kişilerin gelir durumuna, demografik özelliklerine veya daha önce bir kronik hastalığının olup olmamasına göre ayrım yapması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Kendisini evden çıkartan mülk sahibini böyle darbetti

Kendisini evden çıkartan mülk sahibine dehşeti yaşattı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi ortalık karıştı
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
16'da 16 yapmışlardı! Bayern Münih bu sezon ilk kez takıldı

16'da 16 yapmışlardı! Bu sezon ilk kez bir maçta takıldılar
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağıda gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.