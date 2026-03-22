Trump: Hürmüz Boğazı 48 Saat İçinde Açılmazsa İran'ın Elektrik Santrallerini Yok Ederiz

WASHINGTON, 22 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde elektrik santrallerini "vurup yok etmekle" tehdit etti.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerine yaptığı açıklamada, "İran bu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı her türlü tehditten uzak şekilde tam olarak açmazsa ABD, en büyüğünden başlamak üzere farklı elektrik santrallerini vurup yok edecektir" ifadelerini kullandı.

Kuzeyinde İran'ın bulunduğu ve dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, son gelişmelerle birlikte önemli bir gerilim noktası haline geldi.

Trump'ın açıklamalarına yanıt İran'ın Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. Karargahtan pazar günü yapılan açıklamada ülkenin enerji altyapısının hedef alınması halinde İran'ın da bölgede ABD ve İsrail'e ait "enerji, bilgi teknolojisi ve deniz suyu arıtma altyapısını" vuracağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını, sadece İran'a yönelik saldırılara müdahil olan ülkelerin gemilerine kısıtlamalar getirdiklerini söylemişti.

Erakçi kendileriyle koordinasyon içinde hareket etmeleri halinde diğer ülkelerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçmesini sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

