Trump: Hürmüz Boğazı 48 Saat İçinde Açılmazsa İran'ın Elektrik Santrallerini Yok Ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açması için tehditte bulundu. Aksi takdirde elektrik santrallerini vuracağını belirtti. İran ise karşılık vererek enerji altyapısının hedef alınması durumunda misilleme yapacaklarını açıkladı.

WASHINGTON, 22 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde elektrik santrallerini "vurup yok etmekle" tehdit etti.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerine yaptığı açıklamada, "İran bu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı her türlü tehditten uzak şekilde tam olarak açmazsa ABD, en büyüğünden başlamak üzere farklı elektrik santrallerini vurup yok edecektir" ifadelerini kullandı.

Kuzeyinde İran'ın bulunduğu ve dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, son gelişmelerle birlikte önemli bir gerilim noktası haline geldi.

Trump'ın açıklamalarına yanıt İran'ın Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. Karargahtan pazar günü yapılan açıklamada ülkenin enerji altyapısının hedef alınması halinde İran'ın da bölgede ABD ve İsrail'e ait "enerji, bilgi teknolojisi ve deniz suyu arıtma altyapısını" vuracağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını, sadece İran'a yönelik saldırılara müdahil olan ülkelerin gemilerine kısıtlamalar getirdiklerini söylemişti.

Erakçi kendileriyle koordinasyon içinde hareket etmeleri halinde diğer ülkelerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçmesini sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

