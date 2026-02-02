Haberler

Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceğini açıkladı. Modi ile yapılan görüşmede ayrıca ikili ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktararak "(Modi) Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, "Modi'ye olan dostluğu ve saygısından" dolayı, ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini açıkladı. Trump, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini kaydetti.

Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel





