ABD Başkanı Trump: Fed Faizleri Derhal Düşürmeli

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi yapmamasının ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, faizlerin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirdi, mevcut faiz politikasının ülkeye ciddi ekonomik zarar verdiğini savundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonun artık bir tehdit oluşturmadığını ileri sürerek, buna rağmen faizlerin yüksek tutulmasının ABD'ye her yıl yüz milyarlarca dolarlık gereksiz maliyet yüklediğini ifade etti.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Jerome 'Çok Geç' Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir nedeni olmamasına rağmen faiz indirimine gitmeyi bir kez daha reddetti. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor.

Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul etmişken, şu anda çok daha düşük bir faiz oranına sahip olmalıydık. Tamamen gereksiz ve lüzumsuz faiz gideriyle Amerika'ya yılda yüz milyarlarca dolara mal oluyor.

Gümrük vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktardaki para sayesinde, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük bir faiz oranı ödüyor olmalıydık. Bu ülkelerin çoğu, yalnızca ABD onlara izin verdiği için zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak görülen düşük faizli para makineleridir.

Onlara uygulanan gümrük vergileri bize milyarlarca dolar kazandırırken, bu ülkelerin çoğu ülkemizle olan ticaret fazlalarını, çok daha küçülmüş olsa da korumaya devam ediyor. Başka bir deyişle, dünyanın her yerindeki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım.

Kalemin tek bir hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha gelebilir ve bu ülkeler parayı Amerika'nın sırtından değil, eski usul yollarla kazanmaya geri dönmek zorunda kalırlar. Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de, büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur.

Fed faiz oranlarını hemen, şimdi önemli ölçüde düşürmeli. Gümrük vergileri Amerika'yı yeniden güçlü ve kudretli kıldı, diğer tüm uluslardan çok daha güçlü. Hem finansal hem de diğer açılardan bu güçle orantılı olarak, dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha düşük faiz oranları ödemeliyiz."